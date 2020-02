Parcheggi abusivi stadio San Paolo, sul web spunta l'ironica mappa

Una vera e propria mappa, con precise tariffe come per acquisti online. È quella che raffigura i "parcheggi abusivi" all'esterno dello stadio San Paolo che sta girando in queste ore, uno scherzo colto al balzo dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli per denunciare la situazione fuori l'impianto di Fuorigrotta.

È stato il gruppo Facebook “Intossicati Uniti” a pubblicare l'ironica mappa, con tanto di tasti per l’acquisto del posto auto per la partita di Champions League tra Napoli e Barcellona.

“È un’immagine ironica che, però, racconta una triste e vergognosissima realtà", spiega Borrelli. "In realtà gran parte dei prezzi di cui parlano sono assolutamente reali e in alcuni casi anche più elevati. Fuorigrotta, durante le partite interne del Napoli, diventa terrà di illegalità e di abusivismo sfrenato che porta disordini e caos in tutto il quartiere. I parcheggiatori abusivi che gestiscono la sosta auto nei pressi del San Paolo fanno affari d’oro, grazie all’ingente quantità di veicoli che si riversano nella zona e alla difficoltà di reperire dei parcheggi legali, e spesso minacciano e commettono ritorsioni nei confronti di chi si rifiuta di pagarli. Sono diverse, infatti le segnalazioni dei cittadini, che hanno denunciato di aver ritrovato al loro ritorno danni alle vetture oppure di non averle ritrovate affatto".

"I parcheggiatori abusivi sono dei criminali e degli estorsori - è la dura accusa del consigliere - Vanno fatti controlli e pattugliamenti in modo continuativo nell’area di Fuorigrotta per contrastare il fenomeno sia quando ci sono eventi sportivi o fiere, sia nei pressi delle sedi universitarie".