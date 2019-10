Corteo di disoccupati: chiedono incontro con il sindaco

Partito poco dopo le 15 da Piazza del Gesù, sotto gli sguardi dei turisti, un corteo dei disoccupati del Movimento di Lotta 7 Novembre. “Sono due anni che cerchiamo di capire se la città metropolitana è in grado di sbloccare fondi sul territorio per creare lavoro - spiega Antonio Pastore del Movimento 7 novembre - per questo ci stiamo dirigendo a Palazzo San Giacomo e chiedere un incontro al sindaco".

