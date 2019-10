I pacifisti napoletani si mobilitano contro i bombardamenti turchi in Siria: la manifestazione

L'appuntamento è per sabato 12 ottobre, alle 16 in Largo Berlinguer nei pressi della Metro Toledo. Anche Napoli, nella "Giornata globale in difesa del Rojava", si mobilita contro i bombardamenti turchi nella Siria settentrionale.

"Nell’ipocrisia e nella complicità di quella stessa comunità internazionale che ha riconosciuto alle donne e agli uomini dello Ypg-Ypj e delle Sdf un ruolo determinante nella resistenza alle bande dell’Isis - scrivono sui social attivisti e pacifisti napoletani solidali col popolo curdo - la Turchia di Erdogan si appresta ad invadere la Siria del Nord e tenta di assestare un colpo gravissimo al Rojava".

"È alle porte una nuova guerra che rischia di fare ancora migliaia di vittime e centinaia di migliaia di sfollati tra quelle stesse donne e uomini che sono stati di esempio al mondo intero nella costruzione di una società basata sulla democrazia, sul femminismo e sulla convivenza ecologica laddove il militarismo e il fanatismo avevano fatto il deserto".