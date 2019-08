La madre di Di Maio trasferita in una scuola sotto casa: il caso

Sta facendo discutere la notizia del trasferimento della madre di Di Maio in una scuola di Pomigliano. La professoressa Paolina Esposito è stata trasferita in un liceo cittadino a pochi passi dalla sua abitazione. Per quattro anni aveva diretto una scuola a Volla ma è riuscita a ottenere il trasferimento nella sua città.

La notizia è stata data da Dagospia e raccontata in chiave polemica così come i commenti che ha raccolto sul web. In molti hanno parlato di favoritismi ma lei si è difesa spiegando che si tratta di un normale procedimento amministrativo.