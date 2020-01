Mafia Tour nei quartieri a rischio di Napoli, rimosso l'annuncio

Aveva destato molte polemiche la possibilità di prenotare su Airbnb il Mafia Tour a Napoli, nelle strade e nei vicoli di Forcella e dei Quartieri Spagnoli.

Si erano schierati, tra gli altri, contro tale iniziativa pubblicata da un privato, ritenuta lesiva dell'immagine di Napoli, il sindaco di Napoli de Magistris e il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

Airbnb, il portale online che mette in contatto persone in cerca di un alloggio o di una camera per brevi periodi, con persone che dispongono di uno spazio extra da affittare, ha deciso di rimuovere l'annuncio incriminato.