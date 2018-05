Giugliano, migliaia di persone in piazza per la Madonna della Pace

Anche quest'anno Giugliano ha reso omaggio alla sua compatrona, la Madonna della Pace, con sfarzose celebrazioni nella piazza Annunziata. Il Vaticano ordinò i sacri festeggiamenti nel 1739. Anche quest'anno migliaia di persone hanno atteso, in piazza, il momento più toccante: il celebre 'Volo dell'angelo'. Secondo la tradizione, una bambina vestita da angelo, assicurata a cavi robusti, deve librarsi in volo a trenta metri da terra. Quest'anno la bambina sorteggiata, Gaia, ha intonato i tradizionali canti in onore della Maria della Pace ed è stata poi calata sul carro della Vergine.



Le celebrazioni 2018 hanno avuto anche un risvolto sociale, come ha assicurato alla vigilia il sindaco giuglianese Antonio Poziello. Nel corso dei festeggiamenti ci sono stati dibattiti e incontri, anche con le scuole, su temi come femminicidio e bullismo.