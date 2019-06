Madonna in concerto al San Carlo? Il Teatro: "Sarebbe qualcosa di eccezionale"

Madonna in concerto al Teatro San Carlo di Napoli? E' questa l'ipotesi che viaggia in rete nelle ultime ore e negli ultimi giorni, dopo che l'accordo per una tappa del tour "Madame X" della popstar internazionale alla Scala di Milano è saltato.

"Sarei felice se Madonna volesse cantare al San Carlo con la nostra orchestra. La invito ufficialmente a Napoli - dice la sovrintendente del Massimo partenopeo Rosanna Purchia a Repubblica - . Sono pronta ad approfondire tutti gli aspetti tecnici e logistici. Sarebbe qualcosa di eccezionale, da studiare in ogni dettaglio, nel rispetto della sala che ospiterebbe i concerti. Sono una fan di Madonna, mi affascina come artista e donna, ma mi sta a cuore prima il San Carlo come bene storico, patrimonio comune, di immenso e unico valore. Ne ho la responsabilità".

"Anche due anni fa, quando dissi di sì allo show con Maradona, sapevo che ci sarebbe stata da parte del pubblico una chiamata superiore al previsto. Accettai a determinate condizioni, che riguardavano in primis la tutela del teatro", conclude la Purchia.