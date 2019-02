Made in Sud torna in tv, data e nomi dei conduttori

Mercoledì 27 febbraio alle ore 12.00 si terrà nel centro Produzione Tv della Rai di Napoli, di via Marconi, 9, la conferenza stampa per la presentazione della nuova edizione di Made in Sud. Regia di Sergio Colabona. Prodotto da Rai2 in collaborazione con Tunnel Produzioni

La condurranno Stefano De Martino (al suo esordio con Made in Sud) e Fatima Trotta. Sarà presente il cast del programma.

Interverranno: Carlo Freccero, Direttore di Rai2, Francesco Pinto, Direttore Centro di Produzione Tv Rai di Napoli, Fabio Di Iorio, vice Direttore Rai2, Nando Mormone, Amministratore Delegato Tunnel Produzioni, Stefano De Martino e Fatima Trotta (conduttori).

Made in Sud andrà in onda su Rai2, da lunedì 4 marzo alle 21.20.