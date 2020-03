Doni dalla Francia per Napoli, Macron: “Grazie per l'accoglienza”

Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha ricevuto nel pomeriggio la visita a Palazzo San Giacomo del Console generale di Francia Laurent Burin des Roziers che gli ha consegnato alcuni doni da parte del Presidente della Repubblica Emmanuel Macron.

Una finissima porcellana di Sèvres, che riproduce l’effige della Presidenza della Repubblica francese ed una copia del capolavoro di Stendhal “Voyage en Italie”, questi i doni di Macron al primo cittadino.

Il Presidente Macron ha anche voluto autografare il volume con questa frase: "Per Luigi de Magistris come ringraziamento per la sua accoglienza nella città di Napoli che amo tanto".

