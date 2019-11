Cento Lupi in piazza, l'artista cinese: "Folgorato dalla vivacità di Napoli"

E' presente da due giorni e ha già fatto discutere. Curiosi, critici, cittadini, turisti, bambini, stanno facendo la conoscenza dei 100 lupi installati in piazza Municipio, a Napoli. L'opera di Liu Ruowang è stata presentata ufficilamente alla presenza dell'artista cinese. Con lui il sindaco Luigi de Magistris, l'assessore alla Cultura Eleonora De Majo e l'assessore uscente Nino Daniele che ha lavorato affinché i lupi potessero arrivare a Napoli.

Un guerriero sguaina la spada e sembra difendersi dall'attacco di cento lupi feroci: "Volevo simboleggiare la preoccupazione dell'animo umano dopo la crisi economica del 2007 - spiega Ruowuang - Ma l'opera ha anche un altro significato. Il lupo è un animale che lavoro in branco ed è proprio dall'unione delle forze che l'uomo puù superare le difficoltà".

C'è chi già ha girdato allo scandalo perché i ragazzi napoletani hanno usato le sculture come panchine. L'artista spazza via ogni polemica: "Ho scelto questa forma e questa altezza proprio perché le persone potessero interagire con l'opera, anche sedersi. In questo modo, i cittadini impareranno a conoscere i lupi e tra un po' non sembreranno più feroci".

L'installazione sarà presente in piazza Municipaio fino a marzo 2020.