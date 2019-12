"Io non sono napoletano", polemiche sulle luminarie di San Giorgio a Cremano

È polemica a San Giorgio a Cremano per alcune luminarie natalizie installate in città. Dedicate a Massimo Troisi, figlio illustre del posto, riportano una sua frase che recita "Io non sono napoletano, sono di San Giorgio a Cremano".

Le parole però, a parte dal contesto in cui vennero pronunciate, hanno fatto a molti un effetto poco piacevole, quasi ricalchino alcuni cori discriminatori da stadio. Gianni Simioli, speaker radiofonico della Radiazza su Radio Marte, ha scritto così su Facebook: “A San Giorgio a Cremano sono diventati leghisti? Non ci sono giustificazioni. Non venite quindi a dirmi che Massimo Troisi, che l’avrà anche pronunciata, abbia mai pensato di farne una luminaria di Natale. Caro Sindaco, senza polemica, ma non era meglio ‘illuminare' le sue straordinarie e lungimiranti idee sulla Lega?”.

Tra i commenti al post di Simioli anche quello del noto attore Gianfranco Gallo. “Ma almeno chi ha pensato questa stron***a – ha scritto – è napoletano? No, perché se è di San Giorgio nemmeno Troisi saprebbe apparare”.