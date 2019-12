Luminarie natalizie con le frasi di Massimo Troisi: l'iniziativa a San Giorgio

Luminarie natalizie con le frasi più belle e famose di Massimo Troisi. Questa l'iniziativa messa in campo dal Comune di San Giorgio a Cremano, di cui il leggendario attore napoletano era originario.

"Quest'anno il Natale sangiorgese porterà la firma del grande Massimo Troisi. Siamo pronti per installare le luminarie con le frasi del nostro concittadino più illustre, offrendo al nostro territorio illuminazioni uniche ed originali, patrimonio della nostra città", spiega il Sindaco Giorgio Zinno.

"Le frasi di Massimo Troisi saranno concentrate in alcune strade, ma è chiaro che tutta la città sarà illuminata a festa affinchè tutti abbiano la possibilità di godere delle atmosfere tipiche del Natale, favorendo il commercio. Inoltre grazie alla sinergia tra pubblico e privato che porterà i mercatini di Natale in villa, avremo luminarie posizionate anche in Villa Vannucchi, mentre in altre strade alcuni commercianti hanno chiesto di poter contribuire all'atmosfera natalizia con proprie installazioni, come avviene in tante altre città. Un grazie va anche a chi, dopo aver adottato un'aiuola, ha voluto addobbarla a festa come in piazza Troisi, dimostrando forte senso di appartenenza e amore per la città.

Le luminarie quest'anno costeranno alla città solo 5 mila euro. Difatti ci siamo attivati per trovare finanziamenti per non sottrarre questi fondi alle casse comunali e abbiamo partecipato a due bandi, uno della Camera di Commercio e uno della Città Metropolitana. Entrambi hanno avuto esito positivo. Grazie a questi due Enti le installazioni luminose di questo Natale copriranno quasi tutto il territorio e ci ricorderanno la filosofia del nostro amato concittadino", conclude Zinno.