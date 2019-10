Lotto, Bari e Napoli le ruote più ricche

Ruota di Bari protagonista delle vincite più alte del Lotto nel concorso di sabato, ben sei in Top Ten, tre addirittura ottenute con gli stessi numeri (8-9-47-48, i primi due tra i numeri tradizionalmente più giocati al Lotto, gli altri due corrispondenti nella Smorfia al 'Morto' e al 'Morto che parla'). Come riporta l'agenzia di stampa Agimeg. Le prime due singole vincite più alte, pari a 216.600 euro, sono finite a Ghemme (Novara) e Palazzolo Acreide (Siracusa), grazie a due quaterne da 5 euro (2 sull'ambo, 2 sul terno e 1 sulla quaterna) con il LottoPiù.

Ma il premio più alto assegnato corrisponde ai 259 mila euro vinti con due schedine identiche, ognuna da 129.500 euro (giocate sui numeri 8-9-47-48), sulla ruota di Bari, che ha premiato ancora una volta il Piemonte (dopo la vincita di Ghemme) per l'esattezza Gaglianico, in provincia di Biella. In totale le tre vincite realizzate in Piemonte hanno pagato 475.600 euro.

Nell'ultimo concorso la ruota più fortunata è stata, oltre a quella di Bari, che ha prodotto il 20,7% del totale delle vincite (2,6 milioni di euro), quella di Napoli dove, complice il ritorno del 90, in assoluto il numero più giocato al Lotto, sono stati vinti oltre 4 milioni di euro (il 32,1% del totale nazionale, pari a 12,6 milioni). In altre parole, Bari e Napoli hanno ottenuto il 52,8% delle vincite complessive.