Comune di Napoli, via alla campagna "Libri a casa": consegne a domicilio per le librerie

"Napoli è una città di cultura e della cultura ha fatto il suo emblema nei secoli, esportandola nel mondo. Del suo patrimonio culturale fanno, ovviamente, parte anche le sue librerie e cartolibrerie. All'esplodere dell'emergenza relativa alla diffusione del Coronavirus (COVID-19) il Governo, col DPCM del 11 marzo 2020, aveva sospeso l'esercizio di alcune attività ritenute non essenziali, tra cui la vendita di materiale librario. Successivamente, al diminuire della curva dei contagi, allo scopo di ridare respiro ad alcune categorie in difficoltà e di rendere più confortevole la quarantena dei cittadini, il 10 aprile 2020 con nuovo DPCM era stata consentita la riapertura di tali esercizi su tutto il territorio nazionale. Con ordinanza n.32 del 12 aprile 2020, la Regione Campania ha sospeso gli effetti di tale provvedimento prolungando al 3 maggio il periodo di chiusura di dette attività. In un momento di grave difficoltà e di crisi, l'amministrazione comunale intende promuovere azioni volte a sostenere le librerie napoletane favorendo l'acquisto di libri attraverso le modalità consentite in questo particolare momento. Con tali finalità gli assessorati alla Cultura e al Commercio del Comune di Napoli lanciano la campagna “Libri a casa”, promuovendo la consegna a domicilio da parte delle nostre librerie del cuore". Così il Comune di Napoli, in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, annuncia il lancio della campagna "Libri a casa".

"Ricordiamo - si legge ancora nella nota - che il DPCM del 11 marzo 2020, i cui effetti sono stati confermati dal DPCM del 10 aprile 2020, consente la vendita a mezzo internet, corrispondenza e telefono di qualunque tipo di bene (anche non essenziale) purché vengano rispettate le norme igienico sanitarie, sia per il confezionamento che per il trasporto della merce, e che il personale sia dotato di appositi DPI ed evitando che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore ad un metro. L'amministrazione comunale di Napoli, pertanto, invita tutte le aziende interessate a manifestare il proprio interesse, tenendo conto che sarà garantito, a librerie e cartolibrerie aderenti, il servizio - gratuito per esercenti e clienti - di consegna a domicilio attraverso soggetti debitamente autorizzati ed individuati con apposita procedura ad evidenza pubblica che sarà successivamente emanata".

