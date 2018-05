Liberato a Spaccanapoli, set fotografico off limits

Decine di persone provano a sbirciarne l'identità, ma i fotografi e la troupe chiedono di passare velocemente senza scattare fotografie. La scena è questa: ore 13 di giovedì, largo Corpo di Napoli. Un set fotografico allestito per il fenomeno musicale del momento: Liberato è lì, appoggiato al dissuasore di pietra. O almeno c'è il suo celebre giubbino, indossato probabilmente da un modello. Si scruta, si sbircia, ma i connotati non rievocano nulla. "Via, passare, non fotografate", ricorda la voce.