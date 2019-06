Concerto di Liberato a Roma, in contemporanea Livio Cori a Napoli

Liberato ha inugurato l'edizione 2019 del Rock a Roma con un concerto-evento sul palco dell’Ippodromo delle Capannelle che ha ha fatto registrare l'ennesimo grande successo. Il cantante napoletano misterioso ha cantanto live per più di un'ora. In contemporanea a Napoli si è esibito in un live per pochi fans selezionati, anche Livio Cori, che in tanti vedono come la vera voce di Liberato, smentendo dunque le possibilità che possa trattarsi della stessa persona.

Livio Cori quest'anno ha partecipato a Sanremo, in gara con Nino D'Angelo.

"NON HO UCCISO LIBERATO"

Ecco la scaletta del live di Liberato:

"Guagliò"

"Tu me faje ascì pazz"

"Oi Marì"

"Gaiola"

"Intostreet"

"Je te voglio bene assaje"

"Niente"

"Nove maggio"

"Me staje appennenn' amò"

"Nunn'a voglio 'ncuntrà"

"Tu t'e scurdat' 'e me"