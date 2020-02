Il ritorno di Liberato, sold out al Forum di Assago: arriva la data extra

“E bigliett’ p’o 25 aprile so’ fernut, ‘o facimm n’ata vot”. Arriva dai social l'annuncio di Liberato di una data extra al concerto previsto al Forum di Assago, Milano. Il rapper napoletano, la cui identità è da sempre volutamente avvolta nel mistero, si esibirà anche il 26 a Milano nella medesima prestigiosa location.

Cresce anche l'attesa per un possibile nuovo album di Liberato in vista del doppio concerto, ma al momento non ci sono conferme al riguardo.