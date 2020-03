Prevenzione Coronavirus, parte la didattica on line alla Federico II

Parte la didattica on line all'Università Federico II di Napoli. Nella prossima settimana verrà reso noto il calendario dell'inizio delle lezioni.

L'Ateneo federiciano, in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio del 1° marzo 2020, sta attuando tutte le azioni necessarie in modo che le lezioni possano essere seguite in sicurezza.

Si stanno infatti potenziando i sistemi di teledidattica di Ateneo per consentire la fruizione dei corsi a distanza a tutti, per un regolare svolgimento delle attività didattiche in un periodo di limitata mobilità, in modo da ridurre ulteriormente gli spostamenti degli studenti e di evitare l'affollamento delle aule.

La decisione del Governo su scuole e università

Il Governo ha deciso la chiusura di tutte le scuole e degli atenei fino al 15 marzo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica del Coronavirus.

A oggi, quindi, le scuole di ogni ordine e grado e le università riapriranno il 16 marzo.

Così Gaetano Manfredi, ministro dell'Università e della Ricerca: "Fino al 15 marzo è disposta la sospensione delle attività didattiche e curriculari delle università e delle istituzioni Afam italiane, le quali nell’esercizio della loro autonomia potranno garantire come già avvenuto in molti atenei la formazione con modalità a distanza. Gli Atenei continuano a sviluppare tutte le attività di ricerca e a garantire tutti gli altri servizi agli studenti nel rispetto delle disposizioni del Ministero della Salute".