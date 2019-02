Mese della cultura "nera", incontro con Len Cooper al carcere di Nisida

Il mese dedicato alla promozione della cultura "nera", "Black History Month", si celebra anche a Napoli con l'appuntamento in programma oggi 28 febbraio alle 17, presso il carcere di Nisida: la Fiddoc - Federazione italiana donne dottori commercialisti ed esperti contabili - ha promosso un incontro con Len Cooper, autore di un libro autobiografico sulla segregazione razziale "The Children of my knee".

Giornalista del Washington Post e scrittore americano, Len Cooper racconterà la sua storia di riscatto e di coraggio. Interverranno anche Gianluca Guida, direttore dell'istituto Penale Minorile di Nisida, Samuele Ciambriello, garante campano delle persone private di libertà personale, Antonella La Porta, presidente della Fiddoc, e Fortuna Procentese, docente di Metodologie dell'intervento in psicologia di comunità (Federico II).

L'evento, patrocinato dall'Ordine dei Giornalisti della Campania, sarà moderato dal presidente Ottavio Lucarelli.