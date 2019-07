Le radici: due talenti dalla periferia di Napoli al festival di Castrocaro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

“Le Radïci” sono un duo indie-pop/It-pop, nato nel giugno del 2017, formato da Marco Costanzo (voce e tastiere) e Mario Cianniello (seconda voce, chitarre e tastiere). Fino ad oggi hanno lavorato a numerose cover, pubblicandole sulla loro pagina Facebook e sul canale YouTube, riscuotendo maggiore successo in particolare con un pezzo di Adele “mescolato” alla famosa poesia di Totò “’A Livella” (trasmesso su Radio Marte) e con un arrangiamento di “Orgasmo” di Calcutta. Marco vanta una partecipazione ad “X-Factor Italia 2017” e ancor prima a “Karaoke Italia 1” con Angelo Pintus, mentre Mario ha precedentemente lavorato con altre band in veste di produttore e compositore. “Un’altra storia (senza te)” è il primo brano del duo, da loro interamente composto autoprodotto. A maggio una dei loro mashup è stato trasmesso durante la trasmissione “Striscia la Notizia”. Grande anche l’impegno sociale. L’ultima iniziativa è stata la pubblicazione di un video su Facebook https://www.facebook.com/watch/?v=397226874243416, realizzato, assieme ai ragazzi dell’associazione Renato Caccioppoli, per denunciare le condizioni di degrado della periferia orientale di Napoli e in particolare del quartiere Ponticelli. Un’iniziativa ripresa da numerosi quotidiani locali. Con grande determinazione e convinzione sul loro talento, da Ponticelli sono riusciti ad accedere alle ultime fasi delle selezioni nazionali del Festival di Castrocaro. Il prossimo week end, infatti, saranno tra i ragazzi che avranno la possibilità di essere protagonisti della finale del famoso festival romagnolo che andrà in diretta su RAI DUE il prossimo 3 settembre in prima serata. Finalmente una platea nazionale per mettere in luce il loro talento. Al momento stanno lavorando al loro primo EP.