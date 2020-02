Porta San Gennaro, iniziati i lavori di restauro

Se ne parlava ormai da tempo, adesso sono realtà: Porta San Gennaro è in via di riqualificazione, con i lavori di restauro adesso ufficialmente partiti.

A sottolineare l'avvio del cantiere è, attraverso un post sui social, l'assessore alla Cultura del Comune di Napoli Eleonora de Majo.

Così l'assessore: "Quella per il restauro di Porta San Gennaro è stata ufficialmente la prima riunione che ho seguito come Assessore alla cultura ed è anche per questo un risultato collettivo a cui sono particolarmente legata. Il progetto è promosso dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli e dal FAI Campania con la collaborazione sul territorio della IV Municipalità. L’opera di restauro è realizzata grazie al sostegno di AReN Associazione Restauratori Napoletani, che presta liberalmente la propria preziosa competenza professionale, e dell’Associazione Friends of Naples, creata da un gruppo di imprenditori napoletani con il preciso scopo di intervenire a supporto delle istituzioni preposte alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali della nostra città e l’ACEN Associazione Costruttori Edili Napoli".

"Un lavoro corale - prosegue de Majo - che non sarebbe possibile senza l’affiancamento e l’alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli. L’iniziativa, che mira a restituire una migliore fruibilità dell’opera fortemente simbolica e rappresentativa della storia della Città, è stata anche l’occasione per incoraggiare una riscoperta e un rinnovato senso di appartenenza da parte della cittadinanza ed ha già raccolto entusiastiche adesioni".

Porta San Gennaro

Porta San Gennaro è la più antica porta della città di Napoli: appare addirittura già in alcuni documenti del 928. Al tempo, era l'unico punto di accesso alla città da Nord.