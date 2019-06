Lavori in vico Pallonetto a Santa Chiara, lo speciale dispositivo di traffico

Un dispositivo di traffico temporaneo è stato istituito dal Comune di Napoli nella zona di vico Pallonetto a Santa Chiara e fino a via San Giovanni Maggiore Pignatelli, per il periodo che va dal 10 a 21 giugno.

L'ordinanza è volta a rendere possibili le operazioni di posa di nuove uscite di linea elettrica interrata a cura della e-distribuzione.

In vico Pallonetto a Santa Chiara, tratto da via Santa Chiara a via San Giovanni Maggiore Pignatelli, ci sarà la chiusura al traffico veicolare ad eccezione dei veicoli delle Forze dell'ordine; di quelli di emergenza, soccorso e Protezione civile; di quelli degli enti erogatori di pubblici servizi “nell’espletamento delle attività di loro competenza in emergenza”; di quelli destinati al trasporto di persone con limitate o impedite capacità motorie, queste munite del prescritto contrassegno per la salita e la discesa del disabile; infine di quelli degli aventi titolo diretti ai passi carrabili in vico Pallonetto a Santa Chiara.

Verrà contestualmente istituito un percorso pedonale protetto in vico Pallonetto a Santa Chiara, nel tratto che va da via Santa Chiara a via San Giovanni Maggiore Pignatelli. Infine, in via San Giovanni Maggiore Pignatelli sarà istituito un senso unico alternato con diritto di precedenza per i mezzi in uscita dalla stessa strada.