Lavori in Galleria Laziale, deviate linee di Anm

Possibili disagi per gli utenti del trasporto pubblico napoletano. Anm ha infatti reso noto che dalle 9 del 28 maggio, e fino al 30 maggio, la corsia preferenziale della Galleria Laziale resterà chiusa al traffico.

Le linee 151, 607, 618, provenienti da via G. Bruno, vengono quindi deviate per salita Piedigrotta, Galleria Quattro Giornate, via Caio Duilio e poi si ricongiungeranno al proprio percorso. Contestualmente, è stata istituita la fermata provvisoria in via C. Duilio.

I lavori sono in corso per un urgente intervento di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica.