Fontane storiche di Napoli, al via i lavori: si parte con quella del Carciofo

Positive novità per le fontane storiche e monumentali della città di Napoli: i lavori di messa in funzione e manutenzione che le riguardano sono partiti.

“Dopo un periodo di fermo – informa il Comune in una nota – protrattosi per diversi mesi attesa la necessità di definire in materia tutte le partite pregresse fra Comune ed Abc, condivisi, mediante analitici sopralluoghi partiti nel mese di settembre, gli interventi, il valore economico di ognuno oggetto - peraltro - di contraddittorio finalizzato a condividere tutti i preventivi ed i tempi, è iniziato l'intervento vero e proprio da parte di Abc”.

Oggetto dell'intervernto saranno 14 fontane, per un importo complessivo, compresa la fornitura di un anno di manutenzione a partire dal termine dei lavori su ciascuna fontana, di oltre 500mila euro. Il primo intervento riguarderà la fontana del Carciofo, risalente al 1956, alla quale saranno sostituite le quattro complesse pompe idrauliche che garantiscono il regolare flusso dell'acqua.

In base alla legge “Madia” il prossimo anno sarà predisposto l'affidamento pluriennale definitivo delle fontane ad Abc o ad un altro soggetto.