Laurearsi a distanza ai tempi del Coronavirus: "Avevo paura che il wifi mi abbandonasse"

Il mondo universitario cerca di andare avanti e di non farsi fermare dalla pandemia. Stanno ormai diventando comuni in queste settimane le lauree a distanza. E' il caso in questo caso di Maria La Marca, che si è laureata il 6 aprile in Intermediari, Finanza Internazionale e risk management con curriculum in Banking and Finance presso l'Università "La Sapienza" di Roma.

La neolaureata di Sant'Antonio Abate ha discusso la tesi in finanza internazionale con titolo "Imprese quotate all'AIM. Storie di successi e insuccessi", con votazione di 110/110. "Al momento della proclamazione è anche squillato il telefono di casa per gli auguri. Ho avuto tanta paura durante la discussione che la linea wifi o il microfono potessero non funzionare. E' stato un evento storico a modo suo con tante emozioni. Il presidente di commissione, Giovanni Palomba, nonché mio relatore al momento della proclamazione, non ha potuto stringerci la mano ma lo ha ben specificato durante la seduta che lo faceva virtualmente. Ho festeggiato con i miei genitori (Ida Calabrese e Gennaro La Marca) e mia sorella (Lucia La Marca) a casa e con i miei colleghi universitari tramite FaceTime".

Progetti

"I miei progetti per il futuro sono quelli di continuare nel settore dei mercati finanziari. Ma la mia è una storia nella storia. Il mio primo giorno di lavoro (11 Marzo 2020) come Financial Data Analyst presso ICE Data Services (appartenente al gruppo NYSE) è stato anche l'ultimo presso la sede di Roma in quanto sono dovuta tornare a casa perché tutti hanno iniziato a lavorare in smart working", spiega a NapoliToday Maria La Marca.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.