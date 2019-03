Alla Pignasecca ci sarà Largo Nunzio Gallo: la decisione della Giunta Comunale

La Giunta Comunale di Napoli ha approvato tre delibere, a firma dell’assessore alla toponomastica Alessandra Clemente, una delle quali prevede l'istituzione del nuovo toponimo “Largo Nunzio Gallo”, dedicato al popolare cantante e attore, in un’ area tra Via Pignasecca, vico Carlo Carafa e Vico San Nicola alla Carità.

Prevista anche l'installazione di una targa in memoria di Matilde Serao, nella Galleria Umberto I, al civico 27, dove si trovava la redazione del giornale "Il Giorno", fondato e diretto dalla letterata, primo direttore donna italiana, e la rimozione della targa commemorativa in Via Costantinopoli 104 dedicata a Gaetano Azzariti, ”colpevole di aver contribuito - si legge nell’atto deliberativo - alla diffusione dell'odioso crimine della discriminazione, persecuzione e strage degli ebrei”.