Lapo Elkann promette aiuti a Napoli: “Non posso dimenticare le mie origini”

Lapo Elkann si attiva per donare mascherine alla Lombardia. In un tweet l'imprenditore, fondatore di Italia Independent, invia "un bacio fortissimo ai miei amici che hanno trovato le mascherine che saranno donate alle Regione Lombardia. Sono già in viaggio dagli Stati Uniti e arriveranno presto in Italia. Questo è solo il primo passo: Insieme al mio team stiamo studiando tante altre iniziative a supporto dell'ITALIA" conclude Lapo Elkann.

Ma il grande cuore dell'imprenditore non ha dimenticato la sua amata Napoli. “Il Sud è nel mio cuore. Sto lavorando per iniziative di sostegno su tutta Italia. Mia nonna è Caracciolo, non posso per le mie origini ed i miei affetti dimenticarmi di Napoli e della sua gente. #UnitiSiVince.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tweet di Lapo

Il sud è nel mio cuore. Sto lavorando per iniziative di sostegno su TUTTA 🇮🇹. Mia nonna è Caracciolo, NON posso per le mie origini ed i miei affetti dimenticarmi di Napoli e della sua gente 💙 #UnitiSiVince https://t.co/oSHRB6c6Lq — Lapo Elkann (@lapoelkann_) March 26, 2020