Laboratori online per bambini, l'arte e la creatività a casa

L'arte non conosce i confini! LopLop accompagna i bambini e le bambine in questo bellissimo percorso alla scoperta dell'arte e dei suoi protagonisti! Dal lunedì al sabato dalle 16 alle 17 sono attivi i LopLop Lab a casa, ma cosa sono? Sono dei laboratori ludico didattici on line per bambini dai 5 anni in su, per apprendere l'arte FACENDO! Ogni partecipante può: • prendere parte all'attività ed essere seguito da un'operatrice che lo aiuta nell'apprendimento di un'opera d'arte per tutta la durata del laboratorio; •può imparare tramite un approccio attivo anziché passivo; •può continuare ad interagire, seppur in maniera virtuale, con altri bambini provenienti da diverse parti del paese. LopLop Lab a casa sono un'esperienza divertente, sono pomeriggi creativi , un'occasione per viaggiare con la fantasia a casa! Per conoscere le modalità di partecipazione e iscriversi alla piattaforma, scrivere a info@loplop.it