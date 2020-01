Addio a Kobe Bryant: il saluto di Maradona

Con un post su Instagram, Diego Armando Maradona ha dato il suo addio a Kobe Bryant, morto in un incidente con l'elicottero a Malibù, Los Angeles. Il Pibe de Oro ha pubblicato un ricordo commosso con una foto del campione Nba con le ali. “Hasta la vista, lejenda”, così l'ha salutato, unendosi al coro di grandissimi sportivi che hanno omaggiato uno dei più grandi di tutti i tempi. Bryant era cresciuto in Italia e amava particolarmente l'isola di Capri. In diverse occasioni è stato sull'isola in vacanza ed era appassionata dell'isola nel Golfo di Napoli al punto di chiamare sua figlia proprio Capri. Un'altra delle sue quattro figlie, Gianna Maria, di soli 13 anni, sarebbe morta con lui sull'elicottero, ma si attendono ancora conferme a riguardo.

Il post di Maradona su Instagram