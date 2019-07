Da Castellammare al matrimonio al Jova Beach Tour: il sogno si realizza per una coppia

Il giorno del proprio matrimonio rimane per sempre scolpito nella memoria di chiunque, ma se a sposarti è Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, davanti a 45mila persone, diventa tutto memorabile.

Massimiliano Parmentola e Mariarosaria Libero di Castellammare di Stabia hanno coronato il proprio sogno d'amore nel weekend nella prima tappa del Jova Beach Party di Lignano Sabbiadoro. A dichiarare marito e moglie la coppia stabiese, che vive attualmente in provincia di Udine, Jovanotti

Jova Beach Tour

"Mamma mia ragazzi! Che botto è stato il primo Jova Beach Party, mamma mia. È stato un risveglio di quelli che il mondo appare diverso. Grazie a tutti. Prima di tutto grazie per l’entusiasmo e il coraggio, perché questa festa è la partecipazione a una visione audace che per me è il senso stesso del rock’n’roll. Fino a ieri nessuno di noi sapeva davvero cosa sarebbe stato, perché non era mai successo prima. Una buonissima notizie che speravo di potervi dare e sono felice di poterlo fare è che la spiaggia è pulita, ce l’abbiamo fatta. E puntiamo insieme a farcela ogni volta. L’atmosfera era INCREDIBILE". E' parte del pubblicato da Jovanotti su Facebook dopo la prima tappa del tour.