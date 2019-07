Bagno di folla per il Jova beach party: l'omaggio a Pino Daniele e il matrimonio di due napoletani

In 40mila hanno assistito al Jova beach party a Castel Volturno, sulla spiaggia del ‘Flava beach’ . Jovanotti ha incantato il pubblico con ‘Serenata rap’ sino agli ultimi successi, non dimenticando l'amico e collega Pino Daniele, a cui ha voluto dedicare il concerto, come riporta Casertanews.it.

Ad esibirsi con l'artista tra gli altri i rapper Clementino e Rocco Hunt, insieme a Enzo Avitabile. Lorenzo Cherubini ha per l'occasione sposato sul palco Agostino (residente a Pozzuoli) e Cristina (residente a Bacoli), due suoi fans.

A fare richiesta per i 17 concerti (e relativi matrimoni) che andranno a formare il tour estivo di Jovanotti sono state ben 3mila coppie. L’annuncio dei vincitori è arrivato tramite una diretta video sui social dello stesso cantante.