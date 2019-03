Isola dei Famosi, Maddaloni potrebbe lasciare il programma per un grave lutto

Lutto per uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi, il napoletano Marco Maddaloni. A pochi giorni dalla semifinale di lunedì 25 marzo è deceduta l'amata nonna del naufrago partenopeo. A dare l'annuncio, il cognato Clemente Russo in una stories di Instagram: "Mi stringo al dolore del mio maestro di vita, di sport e di judo, Gianni Maddaloni per aver perso una delle persone più importanti della sua vita, la mamma".

Marco Maddaloni (figlio di Gianni), dieci volte campione italiano di judo, è il fratello dell'olimpionico Pino Maddaloni. Per due volte ha vinto il titolo di miglior judoka europeo.

Bisogna capire adesso come si muoverà la produzione e cosa deciderà poi di fare nel caso Maddaloni, se restare o se tornare dall'Honduras ed abbandonare il programma.