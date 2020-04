Gianluigi Cimmino: "Serve un'immissione di liquidità forte e immediata, altrimenti non so come ci riprenderemo"

Ospite all'interno della trasmissione di Claudio Dominech, L'Antivirus, Il patron di Yamamay - Carpisa - Jaked, Gianluigi Cimmino che ha attaccato le istituzioni esortandole a ricorrere a un Governo tecnico, unica via di uscita in questo momento.

Sfiduciato su una ripresa di breve-medio termine, l'imprenditore partenopeo ha tuonato contro un'Europa mai come oggi inesistente. "Serve un'immissione di liquidità forte e immediata, altrimenti non so come ci riprenderemo" - ha concluso Cimmino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.