Instagram down: da Napoli migliaia di segnalazioni

In pochi minuti si sono moltiplicate a vista d'occhio le segnalazioni degli utenti sugli altri social. Da diversi minuti Instagram è bloccato e non permette di scorrere il feed né di caricato contenuti o stories. Questo è dovuto a un blocco che sta interessando praticamente tutto il mondo dando vita a uno dei “down” più importanti della storia del social network.

Le segnalazioni

Anche a Napoli sono in migliaia gli utenti che stanno chiedendo online cosa sia successo al social del momento utilizzando altre piattaforme. A partire dalla “proprietaria” Facebook o su Twitter dove l'hashtag #Instagramdown è diventato trend topic. Ciò che è certo è che i disservizi stanno avvenendo anche nel resto d'Europa e negli Stati Uniti. Al momento non ci sono note ufficiali dal quartier generale di Mark Zuckerberg. Una giornata di passione per gli utenti visto che oggi è stato anche il giorno del down di Vodafone.