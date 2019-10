Alla Foqus dei Quartieri Spagnoli incontro sull'empowerment

Si terrà a Napoli lunedì 21 ottobre, alla Fondazione Quartieri Spagnoli (FOQUS) presso la Sala Bellavista, il primo evento pubblico del gruppo “empowerment concreto”, promosso dall’onorevole Alessandro Fusacchia, membro della Commissione Cultura e Istruzione. Il gruppo si propone di creare un ponte tra le istituzioni e la società civile per azioni concrete a sostegno delle donne. Saranno presenti e porteranno la loro testimonianza imprenditrici, professioniste e personalità dell’associazionismo e del terzo settore. Sarà presente anche l’onorevole Gilda Sportiello, della Commissione Affari Sociali.

Tre le iniziative che saranno promosse in occasione dell’evento: un progetto di legge ambizioso sul congedo di paternità, uno per combattere gli stereotipi di genere nei libri di testo scolastici, oltre l’annuncio della prima edizione napoletana di Prime Minister, la Scuola di Politica e di leadership per giovani donne che sarà riproposta nella città campana dopo il successo della prima edizione siciliana promossa da Movimenta e Farm Cultural Park.

“Dobbiamo permettere alle ragazze di esprimere tutto il loro potenziale e diventare giovani leader. Per questo motivo abbiamo deciso di investire in un percorso che permetterà loro di formarsi, migliorare la loro consapevolezza, e trovare compagne e compagni di viaggio con cui trasformare la società che hanno intorno” ha dichiarato Fusacchia a proposito di Prime Minister.

PROGRAMMA COMPLETO

14.00 - L’On. Alessandro Fusacchia presenta gruppo e sintetizza stato dell'arte

14.15 - Presentazione della Proposta di legge su Congedo di paternità

14.45 - Presentazione della Proposta di legge per la Promozione del libro e la Lettura

15.15 - Presentazione dell’edizione napoletana d Prime Minister – Scuola di politica per giovani donne

15:30 - Break

15:45 - Testimonianze di donne impegnate sul territorio

17.00 - Chiusura lavori