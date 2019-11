Inclusione alternativa si presenta a Napoli

Si terrà a Napoli sabato 9 novembre 2019, allo Spazio Intolab, la presentazione delle attività di Inclusione Alternativa. Un’associazione composta da operatori sociali e migranti presenti sul nostro territorio, nata per agevolare il percorso di inclusione sociale degli stranieri. L’evento vedrà un primo momento di dibattito, riflessioni sul concetto di immigrazione/ integrazione nonché uno sguardo sulla condizione giuridica del migrante. Seguirà la presentazione dell’associazione e dei vari progetti ad essa legati.

Tra le iniziative, il laboratorio di sartoria multiculturale Nakupenda. Un’idea nata da un gruppo di giovani donne straniere e non, con una sola passione: il cucito. Il laboratorio è un momento di reciprocità tra stranieri e ragazze del quartiere di Porta Capuana dove saranno le stesse donne straniere ad insegnare tecniche di taglio e cucito a chi vuole avvicinarsi al mondo della moda. Uno degli scopi dell’associazione infatti, è la valorizzazione del migrante inteso come risorsa. Seguirà uno showroom di abiti ed accessori con proiezione di un video-promo. Al termine della serata, un momento di convivialità con musica, vino, cous-cous e tapas.

INCLUSIONE ALTERNATIVA è un’associazione nata dall’idea di un gruppo di operatori sociali che hanno deciso di mettere a disposizione le proprie competenze, la professionalità e l’umanità per facilitare il percorso dei cittadini presenti sul territorio campano. Sempre più stranieri, infatti, incontrano non poche difficoltà nel percorso di integrazione come nell’espletare le pratiche burocratiche, ad esempio. Tra i servizi offerti a supporto degli stranieri, uno sportello attivo tre volte a settimana, assistenza legale e sanitaria, corsi di formazione professionale, preparazione di CV, ricerca di lavoro ed inserimento scolastico. Inclusione Alternativa organizzerà inoltre, incontri mensili di approfondimento per raccontare i Paesi di provenienza dei migranti attraverso arte, testimonianze ed esperienze dirette.

PROGRAMMA COMPLETO

ORE 16 WORKSHOP

Introduzione

Nagi Chekh Ahmed Vice Presidente Inclusione Alternativa

Storie di Inclusione

Nyong Ette-Akamba - Mediatore Artista

Vittorio Nicoletti Altimari - Associazione Rete Co'mar

Aggiornamenti situazione Curda

Mario Visone CN di Un Ponte Per...

La condizione giuridica del migrante

Anna Chiara Forte Avvocato - Presidente Associazione Forense Diciasettedodici

Modera Vincenzo Sbrizzi – Giornalista

ORE 17 PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE

Relazione attività e progetti

Paolo De Martino - Presidente Inclusione Alternativa

ORE 17:30 SHOW ROOM SARTORIA

Presentazione di Nakupenda laboratorio di sartoria multiculturale

Claudia Portadibasso

Proiezione Video Promo Nakupenda

Show Room di abiti e accessori

ORE 18:30 VINO&MUSICA

Si potrà degustare il vino novello con del cous cous e tapas di diversi paesi.