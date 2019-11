"Il giorno più bello del mondo" sbanca il botteghino: incassi record per il nuovo film di Siani

Il giorno più bello del mondo di Alessandro Siani è il miglior incasso italiano del 2019 nel weekend di apertura, e si aggiudica il secondo piazzamento nella top ten, con 3 milioni di euro.

“Il dato de Il Giorno più Bello del Mondo è una grande vittoria di Alessandro Siani - ha commentato Nicola Maccanico, amministratore delegato di Vision Distribution - che ha saputo evolvere la sua cinematografia in un territorio family e ha condiviso la scelta di una data diversa e sfidante. Con Vision siamo orgogliosi di averlo accompagnato in questo percorso artistico e di aver dimostrato come sia possibile trovare nuove date anche per i nostri più grandi talenti. Coniugare il successo del singolo film alla crescita del mercato nel suo complesso è possibile. Ci vuole solo coraggio”.

Il film prodotto da Vision Distribution, Bartle by film, Buona Luna e distribuito da Vision Distribution, è la quarta opera di Alessandro Siani da regista.