Halloween bagnato a Napoli: centinaia di bimbi in giro per la città

Nonostante la pioggia centinaia di bambini - accompagnati dai genitori - hanno affollato le strade partenopee per Halloween. Una festa d'importazione statunitense ma che tra i più giovani - e soprattutto tra i babies - va fortissimo. In molti hanno cominciato ad avvicinare sconosciuti, con la rituale formula "Dolcetto o scherzetto?", cospargendo poi di farina il malcapitato che non ha dolci da offrire.