Miss Universo, hair stylist campano sul tetto del mondo

Grande soddisfazione per Daniele Garda, hair stylist campano ad Atlanta, per il concorso di Miss Universo.

Con lui negli Stati Uniti la collega di Campolongo Maggiore Ilaria Spinello. Il 47enne, che ha un salone di bellezza a Scafati con la moglie Patrizia, ci racconta l'esperienza e le emozioni vissute durante il concorso di bellezza internazionale. Erano 46 anni che un hair stylist campano non partecipava a Miss Universo.

-Come si è presentata l'opportunità per Miss Universo e come è andata?

"Sono un hair stylist ed educatore che lavora per Farouk System, famosa azienda Americana che produce prodotti per l’hair care e tra l ‘altro sponsor ufficiale di Miss Universe. Ed è grazie a Farouk che sono approdato nel back stage del concorso di bellezza".

- Come è nata la passione per il suo lavoro?

"Sono figlio d’arte. Mia madre ha iniziato questo mestiere 50 anni fa’in Svizzera, poi abbiamo continuato a Scafati. Sono cresciuto nel suo salone ..mi sono sentito sempre a mio agio in quell'ambiente, profumi, luci. Amo vedere le persone felici".

- Quali sono i look più richiesti al momento dai clienti e qual è la sua clientela tipo?

"Nel nostro centro siamo proiettati su Linee glamour e di tendenza ...onde ...acconciature morbide ...e molto naturali. Tagli e pettinature studiate nell'accademia di Amersfort -Farouk Systems Europe Olanda. Serviamo tendenzialmente una clientela medio alta di varie generazioni".

Attendere un istante: stiamo caricando il video...