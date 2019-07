"Gratta e vinci", il "miliardario" premia Pozzuoli: vinti 500mila euro

La fortuna tocca la Campania e in particolare Pozzuoli dove è stata realizzata una vincita da 500 mila euro con il biglietto “Il Miliardario”. Il biglietto fortunato è stato acquistato nel punto vendita del sig. Carannante Tobia in Via Domitiana 6 - Pozzuoli.

Dall’inizio dell’anno il Gratta e Vinci ha distribuito complessivamente premi per oltre 3 miliardi e 580 milioni di euro, su tutto il territorio nazionale e in Campania per oltre 270 milioni di euro.

Il Gratta e Vinci permette – grattando i simboli che compaiono sul biglietto – di vincere premi immediati in denaro.