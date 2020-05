Google dona 250mila euro alla Comunità di Sant'Egidio

Da Google arrivano 250mila euro a sostegno della Comunità di Sant'Egidio, che li utilizzerà per rafforzare i servizi di assistenza alle persone fragili soprattutto a Catania, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo e Roma. Lo ha annunciato oggi in videoconferenza il presidente della Comunità, Marco Impagliazzo, ricordando che "durante il lockdown abbiamo continuato a portare avanti le nostre attività contando su circa 1000 volontari che si sono avvicinati alla Comunità per offrire il proprio aiuto. A Roma, in particolare, distribuendo più di 20mila pacchi alimentari nelle periferie, aumentando la distribuzione in strada di pasti ai senza fissa dimora, e accogliendo anche il 30% in più di persone nella mensa di via Dandolo".

Ora, grazie alla donazione che Google fa attraverso la fondazione Google.org, la Comunità implementerà il sostegno alimentare ai bisognosi, con l'aumento delle "cene itineranti per chi vive in strada, della distribuzione di kit alimentari e anche di buoni spesa. E questo anche per gli anziani, che non si possono muovere in quanto soggetti fragili". Inoltre, con "la distribuzione di generi alimentari presso i nostri centri- ha aggiunto Impagliazzo- che sono aperti a tutti e dove non chiediamo Isee o dichiarazioni fiscali. Siamo vicini alla gente che ha bisogno e le nostre porte sono aperte", ha concluso ricordando che "in questo momento si avvicinano a noi i nuovi poveri, precari, operatori del turismo e della ristorazione". Assieme al presidente Impagliazzo, in videoconferenza anche Giorgia Albertino, Director Government Affairs & Public Policy South Europe di Google: "Io penso che in ogni momento - ha detto - la sinergia tra privato e terzo settore sia fondamentale. L'italia sta vivendo un momento difficile che non si ferma qui e le pratiche che stiamo adottando formeranno il volto dell'Italia di domani".