Gomorra, Saviano e Mondadori condannati: dovranno risarcire imprenditore diffamato

Roberto Saviano e la Mondadori Libri sono stati condannati al pagamento di 15mila euro per non aver rettificato un passaggio del libro 'Gomorra'. Nello specifico, come riportato dall'Ansa, lo scrittore e la casa editrice sarebbero stati condannati per uno stralcio in cui si legge che Vincenzo Boccolato (incensurato) fa parte di un clan camorristico dedito al traffico di cocaina.



A rendere nota la sentenza sono gli avvocati di Boccolato (Alessandro Santoro, Sandra Salvigni e Daniela Mirabile). Nel provvedimento si specifica che Saviano e la casa editrice dovranno pagare anche le spese processuali. Nonostante una prima condanna (nel 2013), il libro è stato ristampato senza rettifiche.