Eav e l'app che non funziona più: "Domenica impossibile fare il biglietto"

Entrata in funzione dallo scorso 17 dicembre, l'applicazione della holding regionale dei trasporti GoEav ha smesso di funzionare ormai da giorni. L'app per smartphone non soltanto permetterebbe la consultazione degli orari dei mezzi, ma anche l'acquisto dei relativi titoli di viaggio.

“Domenica ero alla stazione di Agnano – scrive un lettore a NapoliToday – e come di consueto ho trovato la biglietteria chiusa. Rotto anche il distributore (nonostante la stazione sia stata da poco rinnovata) ho pensato di utilizzare l'app che dà la possibilità di comprare online i biglietti. Inutile, non funzionava nemmeno quella. All'arrivo del treno (pieno all'inverosimile e caldissimo) sono salito senza biglietto. Mi dispiace, ma questo per me è un disservizio totale”.

Peraltro un'altra criticità segnalata a proposito dell'app è che a sei mesi dalla sua entrata in funzione nessun tornello è capace di leggere il QR-Code che appare sul cellulare dopo l'acquisto del ticket (in pratica il biglietto virtuale). Insomma, senza un dipendente che apra il tornello, il tagliando resta inutilizzabile.