Impresa, Giuseppe Maiello nominato Cavaliere del lavoro

Fondatore e vicepresidente esecutivo di Gargiulo & Maiello Spa, attiva nel commercio all'ingrosso di prodotti per l'igiene e la bellezza, il napoletano classe '46 Giuseppe Maiello è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

La storia di Maiello

Maiello iniziò a lavorare già a 10 anni proseguendo comunque gli studi, e a 21 anni è assunto come rappresentante di commercio. Nel 1968 diede vita a una piccola società per la vendita all'ingrosso di prodotti per l'igiene della casa. Negli anni '80 realizzò poi investimenti in tecnologie, logistica e risorse umane, ampliando dieci anni dopo l'offerta con i prodotti per l'igiene e la bellezza della persona.

La sede, dall'iniziale negozio di 20 metri quadri a Napoli, venne trasferita all'Interporto di Nola su una superficie di 10mila mq con un centro logistico di 2mila mq. Oggi l'azienda, con tre marchi e 120 profumerie, di cui 80 per la vendita al dettaglio con il marchio ''Idea Bellezza'' e 40 negli store Upim, occupa 80 dipendenti.