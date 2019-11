In Piazza Plebiscito il tradizionale giuramento degli allievi della Nunziatella

Si è svolto quest'oggi, in piazza del Plebiscito a Napoli, il Giuramento Solenne degli Allievi della Scuola Militare “Nunziatella”.

88 gli allievi, di cui 25 donne, hanno prestato il giuramento alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il generale Salvatore Farina, e del sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo.

La cerimonia che rappresenta un importante passo per gli Allievi, che alla giovane età di 16 anni giurano fedeltà alla Bandiera, è un appuntamento tradizionale per la tradizione popolare partenopea e per le migliaia di ex-Allievi della scuola che ogni anno si ritrovano nella piazza simbolo della città per partecipare al sentito evento.

