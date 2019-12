Giuramento d'amore per Napoli: l'iniziativa di Sii Turista della tua Città

Un giuramento d'amore per Napoli, in occasione del suo compleanno. E' quanto organizzato da "Sii Turista della tua Città" per il pomeriggio di sabato 21 dicembre. L'appuntamento è fissato per le ore 15,30 davanti Castel dell'Ovo.

"Nel 475 a.c. precisamente il 21 dicembre, fu fondata NEAPOLIS e noi il 21 saremo sul Lungomare per dare gli auguri alla nostra città. Dedicheremo un’ora al giuramento alla città e alle 16,30 apriremo la torta con le candeline. Brinderemo al tramonto che è previsto alle 16.40. Questo è il primo giuramento d'amore popolare mai vissuto a Napoli", rendono noto gli organizzatori dell'iniziativa.

"Qualcuno potrebbe definirci fanatici, folli o radical chic, per la scelta di festeggiare sabato il compleanno di Napoli sul lungomare aprendo una torta e brindando in suo onore. Pensiamo che in un mondo ricco di problemi, di solitudine e di difficoltà ad arrivare alla felicità, creare occasioni di bellezza, occasioni di amore, occasioni di gioia e condivisione, sia uno dei nostri primari obiettivi spirituali. E' vero non si porta più fare un Giuramento d'Amore verso una città, ma a noi che ce ne fotte. A chi dobbiamo dare conto?! Ci crediamo in quello che facciamo e fino a quando ci crederà il nostro cuore, andremo ovunque. Ogni pretesto valido e bello per avvicinare le persone ad un rapporto amorevole verso Napoli, noi lo sposeremo in pieno, perché ciò che più di prezioso esiste, è invisibile agli occhi ma costruisce la vita, parliamo dell'amore, parliamo di amore, ammore overo!", scrive Sii Turista della tua Città sui social.