Giornata per le vittime della camorra, Napoli si prepara al 21 marzo

Nella Sala dei Baroni l'iniziativa del Comune in occasione della 'XXIV Giornata nazionale della memoria e dell'impegno per le vittime innocenti delle mafie', prevista per il 21 marzo. L'appuntamento regionale si terrà ad Avellino e sarà preceduta da altri incontri preliminari. "Sono oltre le mille le famiglie italiane che hanno visto uccidere un parente dalle mafie, in modo violento e vigliacco. - afferma l'assessore comunale Alessandra Clemente, figlia di Silvia Ruotolo, vittima innocente della camorra - Solo in Campania sono cento, settanta a Napoli".