Giornata mondiale della vista: accordo tra Lions e Comune di San Giorgio

In occasione della Giornata mondiale della vista, siglato un accordo tra il Comune di San Giorgio a Cremano, nella persona del sindaco Giorgio Zinno, il forum delle associazioni di San Giorgio a Cremano, il Lions club San Giorgio a Cremano Host, presieduto da Ciro Esposito, la Regione Campania delle Eccellenze nelle imprese e nelle professioni, rappresentato da Mariano Lebro, e il comitato per le emergenze sanitarie con Lorenzo Iuorio e Romano Lappa.

I Lions operano a livello mondiale per garantire i minimi diritti umani. Vengono chiamati “cavalieri dei non vedenti” per l’attenzione rivolta ai problemi della vista. Il bastoncino bianco adoperato da alcuni ipovedenti e non vedenti rappresenta un loro contributo di civiltà. Con questo accordo verrà attuata una raccolta sistematica degli occhiali usati affinché siano donati a popolazioni in grave difficoltà, che oggi non sono in grado di comprare degli occhiali. La collaborazione sarà estesa alle scuole e ai il negozi di ottica così come a tutte le associazioni di volontariato presenti sul territorio. Un piccolo gesto che non costa nulla e che può dare sollievo e felicità a tante persone.