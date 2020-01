Strada intitolata alla bimba vittima dell'olocausto. La comunità ebraica diserta ancora

Aveva appena un anno Luciana Pacifici quando perse la vita ad Auschwitz. Oggi, in occasione della Giornata della Memoria, Napoli, sua città natale, le ha dedicato una strada a Borgo Orefici. Ancora assente la Comunità ebraica, in polemica con l'assessore alla Cultura Eleonora De Maio per la posizione contro il governo Israeliano.

"Chi oggi non è presente ha sbagliato" la sentenza del sindaco Luigi de Magistris. "Questa amministrazione - ha proseguito il primo cittadino - ha avuto il coraggio di sostiuire via Azzarini (un magistrato, ndr) con una via intitolata a una bimba ebrea. Abbiamo fatto più noi che altre amministrazioni maggiormente sostenute dalla Comunità ebraica". De Magistris si è poi spostato in piazza Bovio, dove ha deposto un mazzo di fiori sulle pietre della memoria, recente installazione.