Gigi D'Alessio: "Ho scoperto il piacere di stare a casa: Passo le giornate a guardare serie tv"

Gigi D'Alessio è intervenuto in collegamento da casa alla Vita in Dretta su RaiUno, esibendosi in "Non mollare mai" e raccontando come sta vivendo a casa in questi giorni di isolamento necessario ad evitare che il contagio da Coronavirus possa espandersi.

"Sono a casa come tutti e ne sto scoprendo il piacere. Passo le giornate guardando le serie tv, perchè almeno ti fanno passare del tempo e non te ne accorgi neppure. Guardo i tg e cerco notizie sperando di leggerne di positive in questi giorni", spiega D'Alessio, che conclude poi con un augurio. "Mi mandano video dai balconi in cui le persone cantano "Non mollare mai". Mi fa piacere. Credo che tutti abbiamo capito che la bellezza della vita è fatta di piccole cose che apprezziamo solo quando le perdiamo. Regaliamo veri abbracci quando potremo ricominciare a rivederci tutti dal vivo".